Власть с нами коммуницирует, со стороны Красного Креста действий нет, – жена защитника Мариуполя
Украинские власти постоянно общаются с семьями защитников Мариуполя. В то же время Красный Крест, непосредственно имеющий право посещать наших бойцов в российском плену, не сотрудничает с родными военных.
Об этом рассказала супруга воина "Азова" Наталья Зарицкая во время прессбрифинга для семей защитников Мариуполя.
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Женщина призналась, что с начала войны узнавала от мужчины обо всем, что происходило в заблокированном Мариуполе. А сейчас ее муж находится в плену.
Есть ли коммуникация с властью
По словам жены военного из Мариуполя, сначала власти не общались с ними, но впоследствии этот вопрос наладился.
С нами общаются представители власти. Сейчас повсюду, где бы и не стучали, нам открывают,
– заявила Наталья.
Она рассказала, что на этой неделе должны заработать важные шаги:
- создание горячей линии для семей защитников Мариуполя,
- создание алгоритмов работы в определенных случаях,
- решение вопроса, как связываться с находящимися в плену защитниками Мариуполя.
"Мы общаемся по этим вопросам. Я благодарна не только правительству Украины, но и правительствам других стран, которые помогли в этом", – добавила она.
Есть ли коммуникация с Красным Крестом
Наталья Зарицкая подчеркнула, что нет никаких активных действий от Красного Креста.
Когда я связывалась с представителем этой организации, то даже не получила ответа на свой вопрос "Находится ли Красный крест в тех местах, куда забрали военных из Мариуполя",
– сообщила она.
Жена защитника призналась, что ей бы очень хотелось, чтобы у защитников Мариуполя был такой представитель, который бы проверял условия соблюдения Женевской конвенции.
Ранее жена защитника Мариуполя Наталья Зарицкая рассказала о последнем разговоре с мужем 17 мая . Он написал ей, что из 32 его собратьев во взводе 24 погибли. 8 военных уцелели, из них только один был не ранен. Пока она не знает, что с мужем и в каком он состоянии.
Эвакуация из "Азовстали": что известно
- 16 мая из "Азовстали" началась эвакуация раненых украинских военных . Высшее военное руководство приказало защитникам Мариуполя сохранить свои жизни.
- Украинских воинов увезли на временно оккупированные территории. В частности, они должны быть в Новоазовске и Оленовке. Британская разведка подсчитала, что в общей сложности из "Азовстали" вышло около 1 700 украинских воинов .
- В Минобороны сразу объяснили, что бойцов должны обменять на российских пленных. Хотя пропагандисты заявили, мол, хотят устроить судебную расправу над защитниками Мариуполя. Президент Владимир Зеленский заверил, что обмен должен состояться.
- Президент добавил, что дальнейшая ситуация полностью зависит от сторон, взявших на себя обязательства по защитникам Мариуполя. Речь идет об ООН, Красном Кресте и России.
- Жена Дениса Прокопенко Екатерина рассказала, что смогла поговорить с мужем. По его словам, бойцов удерживают в более или менее нормальных условиях.
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