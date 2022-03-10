Власти Беларуси позволили перевозить российские ракеты по своей железной дороге
Россия напала на Украину две недели назад. Вторжение произошло "с разрешения" самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Он до сих пор не выступает против размещения оккупационных войск на территории своей страны и перевозки ракет по белорусской железной дороге.
В Центре противодействия дезинформации уверены, что белорусы должны требовать от властей запретить передвижение по территории страны военных эшелонов с техникой. Ведь перевозящие российские боеприпасы также являются участниками преступления.
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Беларусь разрешила перевозить ракеты своей железной дорогой
В Центре противодействия дезинформации рассказали, что власти Беларуси разрешили передвижение российских ракет своей железной дорогой.
При этом условия перевозки не отвечают никаким правилам безопасности. Это чревато взрывами с многочисленными жертвами,
– говорится в сообщении.
В частности, в полуоткрытых вагонах без соответствующей маркировки перевозят:
- головные части ракет "Точка-У",
- реактивные снаряды РСЗО "Град",
- реактивные снаряды "Смерч";
- квазибаллистические и крылатые ракеты для "Искандеров" и т.д.
Кроме опасности детонирования, возникает реальная угроза "рельсовой войны" на железнодорожной инфраструктуре со стороны белорусских патриотов, оппозиционных действующим властям. Работники локомотивных бригад массово отказываются работать в этих условиях.
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