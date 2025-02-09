Движутся к авторитаризму: как власти Грузии воспользовались тем, что Трампу не до них

В Грузии продолжаются протесты против пророссийской власти, в частности, партии "Грузинская мечта". Депутаты от этой партии 6 февраля приняли поправки о более жестоком наказании для протестующих. На следующий день президент Грузии Михеил Кавелашвили их подписал.

Политолог, профессор Черноморского международного университета Грузии Ника Читадзе рассказал 24 Каналу, что ситуация в Грузии остается очень напряженной. Власть же продолжает применять насильственные меры против митингующих.

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Запугивают новыми методами

Читадзе отметил, что в ноябре 2024 года власти Грузии объявили, что прерывают переговоры с Европейским Союзом по евроинтеграции страны. После этого десятки тысяч людей вышли на протестные акции.

Тогда в течение нескольких дней спецназ применял очень жесткие меры против людей – водометы, слезоточивый газ. Люди получали травмы, многие были арестованы, избиты,

– подчеркнул он.

Сейчас "Грузинская мечта", по его словам, якобы изменила тактику, ведь увидела, что несмотря на насильственные методы, народ все равно не прекращает протесты. Сначала эпицентром протестных акций был Тбилиси, а именно его центр – проспект Руставели. Но акции протеста уже проходят в 30 муниципалитетах Грузии.

Поэтому власти решили ужесточить меры, приняв соответствующие законы, если вообще можно назвать действия "Грузинской мечты" законодательной деятельностью,

– подчеркнул политолог.

Грузинские власти, по его словам, теперь могут задерживать людей вместо 15 суток на 60 суток. Также выросли штрафы за перекрытие дорог и за осуждение государственных деятелей. Они могут сказать, что их оскорбили, и за это человек может получить штраф или заключение.

Они всякими методами хотят запугать население. Несмотря на это 8 февраля несколько тысяч человек приняли участие в протестах. А после того, как народ разошелся, власть вывела на проспект Руставели полицейские машины, которые якобы заняли его,

– сказал он.

Грузия, по его мнению, движется в сторону авторитаризма, а также с геополитической и идеологической точки зрения приближается к России. С другой стороны нет никаких контактов Грузии на данном этапе с Европейским Союзом.

Сейчас власти Грузии ждут, какую политику в отношении нее будет проводить администрация Дональда Трампа. Пока что, как отметил политолог, на международной арене стоит вопрос урегулирования конфликта между Украиной и Россией, а также вопросы Гренландии, Мексиканского залива, Панамского канала и т. д.

Грузинская власть этим пользуется, считая, что сейчас Трампу не до Грузии, и ей можно усилить эти законы и применить новые методы запугивания населения,

– отметил Ника Читадзе.

Напомним, что в соответствии с изменениями в законодательстве Грузии, появилась административная статья за оскорбление власти, предусматривающая арест до 45 суток или штраф до 4 тысяч лари (примерно 1400 долларов). Также увеличились сроки заключения по уголовным статьям о противодействии полицейским и чиновникам путем угроз и насилия