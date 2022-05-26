Власти призывают харьковчан не выходить из укрытий: оккупанты палят по городу без остановки
Источник:телеграм Игоря Терехова
Российские войска 26 мая безжалостно обстреливают Харьков. Власти просит людей оставаться в укрытиях.
Мэр Харькова Игорь Терехов записал видеообращение, в котором отметил, что сегодня в городе громко и опасно.
Важно Уже 10 раненых, среди которых ребенок: в Харькове выросло количество пострадавших от обстрела
Не выходите из укрытий
По словам мэра, людям, которые будут прятаться в метро, следует учитывать это и быть аккуратными.
Сейчас важнее сохранить жизнь. Будьте осторожны, берегите себя!
– подчеркнул городской глава.
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов тоже попросил жителей Харькова и района находиться в укрытиях. Оккупанты снова обстреливают областной центр.
Обстрелы Харькова: что известно
- Российские военные 26 мая обстреляли центр Харькова. По словам очевидцев, снаряды падали в районе Лесопарка. Звуки взрывов слышали также в Павловом Поле и поселке Жуковское.
- Сначала сообщили, что в результате атаки погибли 4 человека, а 7 получили ранения. Однако количество жертв возросло. Уже известно о 5 погибших и 10 раненых, среди которых – ребенок.
- Советница главы Харьковского областного совета Наталья Попова отмечает, что это лишь предварительные данные, поэтому она тоже просит людей не выходить из укрытий.
Кроме того, оккупанты регулярно обстреливают и другие населенные пункты Харьковской области. Например, 24 мая они нанесли ракетные удары по Лозовой. На этот раз обошлось без жертв и разрушений. Однако 25 мая под обстрелы захватчиков попала Балаклея. Погиб 64-летний мирный мужчина. Еще семь человек, среди которых и 9-летний ребенок, ранены. В этот день россияне из артиллерии непрерывно обстреливали поселок Уды в Золочевском районе.
За сутки 23 мая в результате российских атак в Харькове пострадали по меньшей мере 5 человек. Также россияне обстреливали города Мерефа и Дергачи. От вражеского огня пострадали населённые пункты в Изюмском и Лозовском районах области.
Горячее всего на Харьковщине – возле Изюма. Оккупанты пытаются улучшить там тактическое положение и возобновить наступление на Славянск.
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