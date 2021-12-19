Власти США имеют несколько недель, чтобы предотвратить вторжение России в Украину, – СМИ

Президент США Джо Байден поручил администрации использовать все инструменты, чтобы предотвратить нападение России на Украину. Решили быстро действовать после первых данных, которые поступили осенью от американских разведчиков.

Байден опасается повторения ошибок, допущенных в 2014 году. Тогда США и Европу неожиданно застала оккупация Россией Крыма.

Кстати Россия продолжает стягивать войска к границе с Украиной, – DFRLab

Источники американских СМИ утверждают, что шаги администрации Байдена очень продуманы.

Однако мы имеем всего 4 недели, чтобы это сделать (предотвратить атаку России – 24 канал),

– говорят источники.

Санкции будут непосильными

Санкции, которые Вашингтон разрабатывает на случай возможных военных действий, были бы непосильными и немедленными. По информации издания, они бы нанесли значительных затрат российской экономике.

Добавим, что санкции 2014 года были направлены на сдерживание среднесрочного и долгосрочного развития конкретных российских государственных фирм.

Почему такие ограничения не применили раньше

Издание пишет, что, когда Байден занимал должность вице-президента США в 2014 году, американскую власть раскритиковали, потому что та не предусмотрела оккупацию Крыма. Тогда Байден якобы хотел вооружить Украину и ввести очень строгие санкции. Однако это не удалось из-за настояния президента Барака Обамы.

Американские чиновники уверяют, что теперь глава Белого дома решил сделать все иначе. Бывший высокопоставленный чиновник НАТО отметил, что в 2014 году он "не видел такого же уровня координации" в работе американских служб. В то же время отметил, что с тех пор возможности российской армии тоже изменились.

Что известно об угрозе нападения России

В конце октября американские СМИ предупредили, что Россия стягивает войска к украинской границе.

Украинская разведка заявила, что Кремль действительно может напасть в январе – феврале 2022 года, взяв Украину в "кольцо", то есть, окружив ее с трех сторон.

Министр обороны Алексей Резников подтвердил, что возле границ сконцентрировано более 93 тысяч российских военных.

СМИ полагают, что существует несколько вариантов развития событий. Если будет полномасштабное нападение России, то Альянс предоставит Украине авиацию.

На фоне подобных угроз президент США Джо Байден провел видеовстречу с кремлевским лидером Владимиром Путиным. Однако стягивать войска после этого Россия не перестала.

Блог VETERANO о том, как Россия пугает наступлением: смотрите видео