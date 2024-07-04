Делает то, что говорю я, – Зеленский отрицает большое влияние Ермака

Владимир Зеленский ответил на вопрос о том, что в руках главы Офиса Президента Андрея Ермака сосредоточено слишком много власти. Украинский лидер назвал чиновника мощным менеджером.

Владимир Зеленский в интервью Bloomberg заявил, что о Ермаке начали говорить после обсуждения предыдущих должностных лиц. По словам президента, все это направлено на то, чтобы атаковать непосредственно его, пишет 24 Канал.

Смотрите также Украина не готова уступить территории России, – в ОП отреагировали на план Трампа

Что сказал Зеленский о Ермаке

Владимир Зеленский рассказал, что Россия запускала много дезинформации о том, что решение принимает не он, а теневые люди, что он не контролирует партию, не имеет влияния на некоторых министров.

Я не хочу иметь влияние. Есть закон. Я президент согласно украинскому законодательству. Ермак – мощный менеджер, один из очень мощных менеджеров в моей команде. Я его уважаю за результат. Он делает то, что говорю ему я,

– заявил Зеленский.

Президент уточнил, что Андрей Ермак выполняет его задачи.

Заметьте Ближайший человек к президенту и серый кардинал: биография главы ОП Андрея Ермака

Зеленский объяснил, что, когда хотят ослабить какого-то человека, то "бьют" по его команде. По словам президента, это делают те, кто недоволен им.

"А мной недовольны не только россияне. Россияне прежде всего хотели теми или иными попытками уничтожить меня, потому что для них это план оккупации. Один из планов. Так же они это лоббировали в других странах мира. К сожалению, не только россияне хотят слабого президента Украины", – заявил Зеленский.

Он добавил, что слабый президент Украины – это:

возможность оторвать от Украины половину территорий,

возможность Украину остановить по дороге на вступление в ЕС,

возможность закрыть ему рот,

возможность иметь другого человека во главе Украины, который не будет иметь влияние на те или иные общества.

Кстати, Андрей Ермак вошел в список ТОП-100 самых влиятельных людей мира за 2024 год журнала Time. Издание Politico назвало его "зеленым кардиналом" Украины.