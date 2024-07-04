Володимир Зеленський в інтерв'ю Bloomberg заявив, що про Єрмака почали говорити після обговорення попередніх посадовців. За словами президента, все це спрямоване на те, щоб атакувати безпосередньо його, пише 24 Канал.

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Що сказав Зеленський про Єрмака

Володимир Зеленський розповів, що Росія запускала багато дезінформації про те, що рішення ухвалює не він, а тіньові люди, що він не контролює партію, не має впливу на деяких міністрів.

Я не хочу мати вплив. Є закон. Я президент згідно з українським законодавством. Єрмак – потужний менеджер, один з дуже потужних менеджерів у моїй команді. Я його поважаю за результат. Він робить те, що говорю йому я,

– заявив Зеленський.

Президент уточнив, що Андрій Єрмак виконує його завдання.

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Зеленський пояснив, що, коли хочуть послабити якусь людину, то "б'ють" по її команді". За словами президента, це роблять ті, хто незадоволений ним.

"А мною незадоволені не тільки рускі. Рускі передусім хотіли тими чи іншими спробами знищити мене, тому що для них це план окупації. Один із планів. Так само вони це лобіювали в інших країнах світу. На жаль, не тільки рускі хочуть слабкого президента України", – заявив Зеленський.

Він додав, що слабкий президент України – це:

можливість відірвати від України половину територій,

можливість Україну зупинити по дорозі на вступ до ЄС,

можливість закрити йому рота,

можливість мати іншу людину на чолі України, яка не буде мати вплив на ті чи інші суспільства.

До речі, Андрій Єрмак увійшов у список ТОП-100 найвпливовіших людей світу за 2024 рік журналу Time. Видання Politico назвало його "зеленим кардиналом" України.