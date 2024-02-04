Российский самолетопад: санкции Запада мощно бьют по гражданской авиации России, – WSJ

В последнее время в России фиксируют все больше случаев проблем среди гражданских воздушных судов. Они то загораются, то у них отказывают двигатели, то фиксируются поломки шасси.

Журналисты отмечают, что Россия начала чувствовать влияние западных санкций на собственную гражданскую авиацию. Более чем две трети бортов произведено иностранными компаниями, включая Airbus и Boeing.

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Санкции влияют на Россию

По данным немецкой исследовательской компании Jacdec, в России в прошлом году произошло не менее 74 инцидентов с самолетами, рассчитанными на перевозку не менее 19 пассажиров. В 2022 году это число было меньше – всего было известно о 36 происшествиях.

Кроме этого, еще одна исследовательская компания – Cirium, установила, что в России на каждые 100 тысяч полетов в 2023 году случалось около 10 авиапроисшествий, а годом ранее – только пять. Коэффициент в допандемийное время, то есть в 2019-м, достигал всего 4,5.

Газета WSJ отмечает, что проблемы российских судов вызваны влиянием западных санкций. Россияне потеряли возможность закупать запчасти для самолетов, производить критически важные обновления программного обеспечения и проводить должным образом техобслуживание бортов в довоенных масштабах.

Хотя большинство инцидентов обошлось без серьезных травм и катастроф, специалисты по безопасности предупреждают, что постоянные механические неисправности являются серьезным риском для безопасности пассажиров и увеличивают нагрузку на пилотов, что может привести к более серьезным событиям,

– пишет WSJ.

Не все авиапроисшествия связаны с влиянием санкций – порой, неисправности самолета могли возникнуть из-за птицы, которая залетела в турбину. Однако неоднократно фиксировались возгорания борта, выходы из строя двигателя, разрывы шин шасси, или же неисправности закрылков. Россияне пытаются это компенсировать, однако неудачно.

У них нет доступа к запчастям, они мало что могут сделать,

– сказал директор по стратегии и политике безопасности Flight Safety Foundation Генри Гурджи.

Из-за нехватки шасси и тормозов Россия вынуждена отправлять самолеты в Иран для техобслуживания. Кроме этого, есть проблемы с деталями для тренажеров, что может помешать Москве обучать новых пилотов.

Российский самолетопад