ВВК в Украине: что будет, если сгенерировать электронное направление и не прийти

С февраля в приложении "Резерв+" можно сгенерировать электронные направления на ВВК. В Минобороны рассказали, что будет, если не прийти на медосмотр после создания направления.

С недавних пор электронные направления на ВВК в Резерв+ претерпели изменения. Они теперь содержат дату прибытия на медосмотр. Это касается именно новых направлений, сгенерированных в последней версии приложения, передает 24 Канал.

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Сгенерировать направление, но не прийти

В Минобороны уточнили, что будет, если военнообязанный не явился на ВВК по сгенерированному электронному направлению. Возможны два случая.

Первый – если мужчина сам желает пройти ВВК и не явился. Тогда направление в Резерв+ остается актуальным в течение 15 дней от назначенной даты осмотра.

После этого он должен повторно подать запрос – и в приложение поступит направление с теми же или обновленными деталями.

Совсем другая ситуация, если военнообязанный получил повестку на прохождение ВВК, после чего подал запрос в Резерв+ и получил электронное направление. Тогда, если мужчина не явится на ВВК в течение 14 дней от назначенной даты осмотра, это будет означать нарушение правил учета. В этом случае предусмотрена административная ответственность.