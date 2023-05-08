Реформа ВЛК: в Раде объяснили, что она означает и какие изменения следует ожидать

Народные депутаты поддержали законы по усовершенствованию работы военно-врачебных комиссий и вопросов оформления документов для лечения воинов. В парламенте уже объяснили, что именно означает соответствующая реформа ВЛК.

Глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в эфире национального телемарафона рассказал, что именно предусматривают законопроекты, пишет 24 Канал.

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"Разработали дорожную карту"

Радуцкий отметил, относительно законопроекта № 9154 по работе ВЛК много сотрудничали с адвокатом, военнослужащим ВСУ Маси Найемом. Так что слышали все не от госслужащих, а именно военных, которые столкнулись с проблемами прохождения ВЛК.

Рабочая группа под председательством премьер-министра разработала дорожную карту, что должны сделать, чтобы этот позор, который происходит в последнее время с ВЛК, не существовал в стране,

– подчеркнул нардеп.

По его словам, этот закон внес изменения в статью 70 Основ законодательства здравоохранения граждан Украины и расширил перечень учреждений, где могут быть организованы ВЛК.

"Это медицинские учреждения коммунальной собственности, государственной собственности, медучреждения МВД, СБУ. Также этот закон открыл возможность постановлению правительства, по которому сегодня НСЗУ утвердило пакет медицинских гарантий, который будет платить медучреждениям за предоставление услуги ВЛК", – отметил Радуцкий.

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"Все будет в электронной системе здоровья"

Закон №9158 (об усовершенствовании вопросов оформления документов и лечения военнослужащих во время действия военного положения) внес изменения в Устав ВСУ. По словам депутата, это позволит провести диджитализацию.

Это позволяет избежать необходимости предоставления бумажных справок, подписанных командиром той части, где служил военный. Не думаю, что это будет действие, но все это будет оцифровано, будет в электронной системе здоровья. Именно для того эти два законопроекта принимались,

– сказал Радуцкий.

Однако соответствующие законы еще должны подписать глава ВРУ и президент. Также он добавил, что правительство уже разработало несколько постановлений.

"Поставлена задача, чтобы до конца этого года позора с ВЛК не было. В каждом медучреждении, где проходят лечение военные, будет создана мультидисциплинарная комиссия, куда будет входить ведущий врач, лечащий военнослужащего, врач-реабилитолог, врач-эрготерапевт и протезист", – подытожил глава парламентского комитета.