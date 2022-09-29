Об этом 24 каналу рассказала главная редактор SOVA.NEWS (Грузия) Марта Ардашелия. Она также отметила, что мы ничего не знаем о тех людях, которые пересекли границу с Грузией и прошли ли они какой-нибудь фильтр. Да и вообще проходят ли эти россияне хотя бы через какую-то фильтрацию.

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Единственное, что вызывает большие волнения в обществе – среди этих беглецов могут быть ГРУ-шники или шпионы,

– говорит Марта Ардашелия.

По ее словам, для Грузии такие опасения привычны, потому что мы уже видели немало шпионских скандалов.

Не пострадала ли экономика Грузии из-за россиян

По словам журналистки, цены в Батуми и Тбилиси выросли в разы. Грузинская недвижимость подорожала, по разным оценкам от 70% до 110%.

"Грузинским студентам негде жить, ведь у нас нет общежитий, поэтому студенты снимали квартиры", – говорит редактор грузинского СМИ.

По ее словам, сейчас у них не будет возможности снимать, потому что преимущественно студенты из небогатых регионов Грузии, а аренда квартир очень дорогая, даже в самых отдаленных уголках Тбилиси.

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"Бедные русские" бегут в Грузию

Прежде всего стоит отметить, что россияне в свое время принесли народу Грузии очень много горя. В 2008 году даже пытались полностью поставить Грузию на колени. А теперь, в надежде на спасение от верной смерти в рамках частичной мобилизации – бегут в ту же Грузию, которую едва не оккупировали ранее.

Причина побега – мобилизация

Утром 21 сентября владимир путин объявил о частичной мобилизации в россии, в рамках которой призовут 300 тысяч человек. Глава страны-террориста аргументировал этот шаг "защитой" временно оккупированных территорий в Украине.