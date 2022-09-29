Про це 24 каналу розповіла головна редакторка SOVA.NEWS (Грузія) Марта Ардашелія. Вона також зазначила, що мии нічого не знаємо про тих людей, які перетнули кордон з Грузією і чи пройшли вони якийсь фільтр. Та й чи взагалі проходять ці росіяни бодай через якесь фільтрування.
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Єдине, що викликає великі хвилювання в суспільстві – серед цих втікачів можуть бути ГРУ-шники чи шпигуни,
– каже Марта Ардашелія.
За її словами, для Грузії такі побоювання є звичними, бо ми вже бачили чимало шпигунських скандалів.
Чи не постраждала економіка Грузії через росіян
За словами журналістки, ціни у Батумі та Тбілісі виросли в рази. Грузинська нерухомість подорожчала, за різними оцінками від 70% до 110%.
"Грузинські студенти не мають де жити, адже у нас немає гуртожитків, тому студенти винаймали квартири", – каже редакторка грузинського ЗМІ.
За її словами, зараз у них не буде можливості винайму, бо переважно студенти із небагатих регіонів Грузії, а оренда квартир дуже дорога, навіть у найвіддаленіших куточках Тбілісі.
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"Бідолашні рускіє" втікають до Грузії
Передусім, варто зазначити, що росіяни свого часу принесли гароду Грузії дуже багато горя. У 2008 році навіть намагались повністю поставити Грузію на коліна. А тепер, в надії на порятунок від вірної смерті в рамках часткової мобілізації – втікають в ту ж таки Грузію, яку ледь не окупували раніше.
Причина втечі – мобілізація
Вранці 21 вересня владімір путін оголосив про часткову мобілізацію в росії, в рамках якої призвуть 300 тисяч осіб. Очільник країни-терористки аргументував цей крок "захистом" тимчасово окупованих територій в Україні.
- Натомість російські ЗМІ повідомляють, що до лав окупаційного війська планують призвати 1 мільйон людей. Про це нібито йдеться у сьомому таємному пункті указу путіна. Хоча влада росії це заперечує.
- Громадяни росії негативно відреагували на оголошення часткової мобілізації. Вони дуже активно почали шукати способи відстрочки від армії або можливість виїхати з країни.
- Ухилянти вирішили втікати до Грузії. Тбілісі досі впускає росіян до країни, тому на кордоні утворилася неймовірна черга з автівок.