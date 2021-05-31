Пресс-секретарь российского посольства Николай Брякин рассказал, что на этом этапе завершился процесс приведения в паритетное соотношение численности посольств России в Праге и Чехии в Москве.
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Прагу покинула вторая группа сотрудников посольства России, состоящая из 60 человек, включая членов их семей. Они попали под инициированное чешской стороной сокращение штатов диппредставительств,
– заявил Брякин.
Первая группа российских дипломатов выехала из Чехии еще 29 мая. Первым спецрейсом Прагу покинули 54 дипломата.
Дипломатический скандал между Чехией и Россией: главное
- На военных складах в Врбетице в 2014 году прогремела серия взрывов. Жертвами стали 2 человека.
- Впоследствии чешские издания сообщили: оружие, которое хранили в Врбетице, могли готовить для Украины.
- В 2021 году премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что ко взрывам во Врбетице причастны российские спецслужбы.
- После раскрытия громкого дела Чехия выслала 18 российских дипломатов, связанных с разведкой.
- В ответ Россия заявила, что высылает 20 чешских дипломатов.