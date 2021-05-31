Пресс-секретарь российского посольства Николай Брякин рассказал, что на этом этапе завершился процесс приведения в паритетное соотношение численности посольств России в Праге и Чехии в Москве.

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Прагу покинула вторая группа сотрудников посольства России, состоящая из 60 человек, включая членов их семей. Они попали под инициированное чешской стороной сокращение штатов диппредставительств,

– заявил Брякин.

Первая группа российских дипломатов выехала из Чехии еще 29 мая. Первым спецрейсом Прагу покинули 54 дипломата.

Обратите внимание! Правительство Чехии приняло решение, что десятки дипломатов должны покинуть российское посольство до конца мая 2021 года.

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