Прессекретар російського посольства Ніколай Брякін розповів, що на цьому етапі завершився процес приведення в паритетне співвідношення чисельності посольств Росії у Празі і Чехії у Москві.
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Прагу покинула друга група співробітників посольства Росії, що складається з 60 людей, включаючи членів їх сімей. Вони потрапили під ініційоване чеською стороною скорочення штатів диппредставництв,
– заявив Брякін.
Перша група російських дипломатів виїхала з Чехії ще 29 травня. Першим спецрейсом Прагу залишили 54 дипломати.
Дипломатичний скандал між Чехією та Росією: головне
- На військових складах у Врбетіце у 2014 році прогриміла серія вибухів. Жертвами стали 2 людей.
- Згодом чеські видання повідомили: зброю, яку зберігали у Врбетіце, могли готувати для України.
- У 2021 році прем'єр Чехії Андрій Бабіш заявив, що до вибухів у Врбетіце причетні російські спецслужби.
- Після розкриття гучної справи Чехія вислала 18 російських дипломатів, пов'язаних з розвідкою.
- У відповідь Росія заявила, що висилає 20 чеських дипломатів.