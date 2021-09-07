Вместо Монастырского: в Раде принес присягу новый "слуга" Антон Швачко

В Верховной Раде новый народный депутат от "Слуги народа" Антон Швачко принес присягу. Он заменит Дениса Монастырского, который стал министром внутренних дел.

Швачко выбрали по результатам внеочередных парламентских выборов. Он был 139 номером в избирательном списке "слуг".

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Присяга Швачко

Нардеп обязался защищать суверенитет и независимость Украины. Обещал заботиться о благосостоянии народа.

Присягаю на верность Украине. Обязуюсь всеми своими действиями отстаивать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе Отчизны и благосостоянии украинского народа. Клянусь соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников,

– сказал Швачко.

Что известно о Швачко

Политик закончил Сумской национальный аграрный университет.

Он учился на факультете пищевых технологий. Магистратуру закончил по специальности "маркетолог".

Когда проходили выборы в 2019 году, Швачко не был трудоустроен.

Теперь он работает в сумском центре "слуг".

В Раде депутат намерен работать в комитете цифровой трансформации.

Что этому предшествовало

Верховная Рада 16 июля назначила Монастырского министром внутренних дел. Он сменил на посту Арсена Авакова, который перед тем ушел в отставку.

Поэтому парламент досрочно прекратил депутатские полномочия Монастырского. ЦИК 23 июля признала Швачко избранным народным депутатом как следующего по очереди в списке "слуг".