Вместо "нас там нет" – официальное "мы все-таки здесь", – Зеленский о признании боевиков

22 февраля 2022 , 23:06
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Владимир Зеленский высказался о признании Россией псевдореспублик на Донбассе. Политик подчеркнул, что соответствующий указ Путина точно не свидетельствует о стремлении к миру.

Об этом украинский президент заявил вечером 22 февраля, пишет 24 канал. Он прокомментировал дерзкие шаги Москвы, направленные на дальнейшую агрессию против Украины.

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Автор: Ірина Буртик