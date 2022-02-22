Вместо "нас там нет" – официальное "мы все-таки здесь", – Зеленский о признании боевиков
22 февраля 2022 , 23:06Читати новину українською
Владимир Зеленский высказался о признании Россией псевдореспублик на Донбассе. Политик подчеркнул, что соответствующий указ Путина точно не свидетельствует о стремлении к миру.
Об этом украинский президент заявил вечером 22 февраля, пишет 24 канал. Он прокомментировал дерзкие шаги Москвы, направленные на дальнейшую агрессию против Украины.
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