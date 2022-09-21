Вместо путина выступил кадыров: много угрожал и показал карту, "откуда готовилось"

Предводитель чечни рамзан кадыров в очередной раз выставил себя посмешищем. В видео он напомнил лукашенко, который в начале полномасштабного вторжения показывал на картах, "откуда Украина готовила нападение".

Вечером 20 сентября все ждали заявления путина об объявлении мобилизации по всей территории государства. Однако, очевидно, президент россии отложил свое выступление, потому что должен был уступить минуту славы рамзану кадырову.

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Как кадыров пародировал лукашенко и угрожал украинцам

На своей странице в телеграме, как заметил 24 канал, лидер кадыровцев опубликовал забавное видео. На нем под пафосную и одновременно бестолковую музыку глава чечни рассматривает карты вместе с начальником оперативного штаба чеченской республики магомедом даудовым.



Кадыров показал в видео предмет, похожий на карту / Скриншот с видео



Лидер чечни рассматривает "секретные" карты под пафосную музыку / Скриншот с видео

Кроме того, в описании к видео можно было прочесть "жесткие заявления" рамзана о мифических "укронацистах" и о каких-то изменениях в "спецоперации".

Больше возиться с ними (украинцами – 24 канал) не собираемся. Противник уже скоро столкнется с самыми тяжелыми для себя последствиями нового плана возмездия.

– написал кадыров.

Напомним, Михаил Подоляк прокомментировал, как следует воспринимать "угрозы" россиян. По словам представителя Офиса Президента, Украине должны быть безразличны любые заявления кремля.

В частности, следует игнорировать "угрожающие" слова рамзана кадырова, звучащие в нашу сторону.

Что сейчас происходит в чечне

Ранее сообщалось, что в чечне сейчас проходят митинги. Протестующие выступают за то, чтобы чеченцев перестали отправлять насмерть в Украину.

Однако позже движение "Адат", борющееся за освобождение чеченских земель от кадыровцев, в своем телеграме отрицало это. В сообщении указано, что на фотографиях, гуляющих по интернету, наоборот, собрались женщины, якобы охотно отправляющие сыновей на войну.

Но источники 24 канала в разведке сообщили, что митинг таки будет. Его готовят матери мобилизованных на 21 сентября.

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