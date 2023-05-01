Вместо шашлыка – поджаренные оккупанты: в логово россиян возле Мелитополя пришел яркий "хлопок"

Российских военных во временно оккупированном поселке Михайловка 1 мая посетил "хлопок". Украинские разведчики помогли, чтобы вместо шашлыка были поджарены оккупанты.

Детали "хлопка" рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров. Городской глава Мелитополя иронизировал, что 1 мая оккупантам было не до отмечания так называемого праздника "день труда".

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Логово оккупантов выследили украинские разведчики

По данным Федорова, около 14:30 прямо в штаб российских военных в пока оккупированном поселке Михайловка пожаловал "хлопок".

Мэр Мелитополя сообщил, что логово россиян выследили украинские разведчики, которые отследили момент скопления оккупантов и передали координаты дальше.

Как результат, вместо шашлыка – поджаренные оккупанты,

– констатировал Федоров.

Артиллеристы поджарили российских офицеров

Местные ресурсы информируют, что в результате "хлопка" в воздух взлетело здание, где обычно оккупанты собирались каждый день на свои совещания. Журналисты отмечают, что россияне намеренно разместили свой штаб напротив школы, прикрываясь детьми и мирным населением.

Сообщается, что этот штаб круглосуточно охраняли около десяти военных России.

"Ра*истское кодло выследили разведчики группы "Бешеная Панда" подразделения "Бандерлоги" и подразделение "Кречет", – говорится в сообщении.

В то время, когда в штаб слетелись российские офицеры, к ним пришел "хлопок" от артиллеристов. По предварительной информации все, кто был в здании, погибли.

Также под огонь попало кафе, расположенное рядом со штабом. На момент удара местные коллаборанты гостеприимно встречали россиян. По предварительной информации, все, кто находился в кафе, тоже погибли.

Где находится поселок Михайловка