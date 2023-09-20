Советовал продать собаку за коммуналку: кем заменили Шуфрича в должности главы Комитета по свободе слова

Скандального нардепа от запретной партии "ОПЗЖ" Нестора Шуфрича заменят в должности главы Комитета по свободе слова. Ведь нардеп находится в СИЗО по обвинениям в государственной измене.

Уже известно, кого Комитет по вопросам Регламента поставил исполняющим обязанности главы Комитета по свободе слова, пока изберут нового. Им оказался скандальный нардеп, советовавший пенсионерке "продать собаку и оплатить газ".

Смотрите также Устраивал драки, убивал животных, фотографировал блокпосты: самые громкие скандалы с Шуфричем

Кто временно заменит Шуфрича

Комитет по вопросам Регламента рассмотрел постановление об отзыве Шуфрича из председателя Комитета по свободе слова… Согласно избранию нового председателя, исполняющим обязанности будет Евгений Брагар,

– заявил нардеп Ярослав Железняк.

По его словам, сам Нестор Шуфрич останется просто членом Комитета. Ведь для существования парламентского Комитета нужно по меньшей мере три человека.

Буквально 18 сентября заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила, что Верховная Рада планирует рассмотреть увольнение Нестора Шуфрича с должности председателя Комитета Верховной Рады по свободе слова на ближайшем заседании.

Кто временно заменит Шуфрича

Исполняющим обязанности главы Комитета по вопросам свободы слова Верховной Рады Украины будет одиозный народный депутат от "Слуги народа" Евгений Брагар.

Он известен тем, что в 2020 году ответил на звонок пенсионерки в студии одного из украинских телеканалов. Женщина из Кировоградской области спросила его, как ей прожить на 2 тысяч гривен пенсии при высоких ценах на коммунальные услуги.

Тогда же нардеп Брагар заявил, что пенсионерка может продать собаку и так заплатить за коммуналку : "Если элитной породы (собака – 24 канал) во дворе, то она может ее продать. … В любой момент и спокойно оплатить".

Кроме того, нардеп когда-то вступился за водителя, не послушавший просьбу волонтера Анастасии Конфедерат, просившей выключить российский сериал в автобусе "Луцк – Киев". Известно, что волонтер возвращалась в Киев вместе с Яриной Черногуз, которая ехала с похорон своего любимого, погибшего на Донбассе.