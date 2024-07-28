В ВМФ России закончился офицерский и сержантский составы морпехов

Сегодня, 28 июля, в России отмечают день Военно-морского флота страны-агрессора. И именно в этот день стало известно, что в России закончился офицерский и сержантский составы морской пехоты.

В распоряжение партизанского движения "Атеш" попали документы, которые свидетельствуют о том, что, в 810 отдельной гвардейской бригаде морской пехоты, такое количество "вакантных должностей", будто это новосозданное подразделение.

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У ВМФ России новые проблемы

По данным партизан, в России не осталось ни сержантов, ни офицеров. Нет заместителей командиров и командиров отделений и взводов по всем направлениям. Это касается и минометной батареи и отделения FPV-дронов, взводов огневой поддержки, штурмовиков, морской пехоты и зенитно-ракетных отделений.

На самом деле ситуация патовая и мы описываем лишь малую часть того, что видим во внутренних документах оккупантов. Можем констатировать лишь то, что подразделение является абсолютно недееспособным,

– говорится в сообщении "Атеш".

Отмечается, что 70% вакантных должностей – это заместители командиров и командиры, без которых ни одна армия даже просто не может функционировать, не то что побеждать. "Поэтому в день ВМФ России, мы от всей души поздравляем с этим достижением все руководство России", – добавили партизаны.

К слову, по данным ВМС, в Азовском море не фиксируется пребывание российских военных кораблей. Ранее они могли базироваться в Азове или периодически заходить, например, в Таганрогский залив.