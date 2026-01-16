Там делали дроны для ударов по Украине: ВМС и СБУ разнесли завод "Атлант Аэро" в Таганроге
- Украинские бойцы нанесли удар по заводу "Атлант Аэро" в Таганроге, серьезно повредив его производственные мощности.
- Завод отвечал за производство ударно-разведывательных беспилотников.
Военно-морские силы ВСУ совместно с подразделением Центра спецопераций "Альфа" СБУ провели успешную операцию в тылу врага. Вследствие этого серьезно повреждены производственные мощности завода "Атлант Аэро" в российском Таганроге.
Подробности операции сообщает 24 Канал со ссылкой на Военно-Морские силы ВСУ.
Актуально В оккупированном Бердянске вспыхнула подстанция после ряда взрывов: в городе блэкаут
Что известно об ударе по заводу "Атлант Аэро" в Таганроге?
Украинские военные ударили по объекту ракетами собственного производства, что привело к мощным взрывам и пожару на "Атлант Аэро".
В результате атаки подтверждено поражение нескольких производственных корпусов и цехов предприятия.
Заметим, этот завод отвечал за полный цикл – от проектирования и до испытаний – ударно-разведывательных беспилотников типа "Молния", а также за выпуск комплектующих для БПЛА "Орион", которые активно применяют российские оккупационные войска.
Смотрите спутниковые снимки последствий удара по заводу
Такое поражение существенно ослабит возможности врага по массовому производству и использованию этих дронов для разведки и ударов, в частности против украинских городов и позиций Сил обороны.
Где еще в России было громко в последнее время?
Недавно в Ростове-на-Дону из-за удара беспилотников вспыхнул мощный пожар на территории лакокрасочного завода "Эмпилс". Там поразили резервуары с нефтепродуктами, что повлекло быстрое распространение огня и значительные разрушения объекта.
Вечер 12 января ознаменовался масштабной волной атак дронов на различные регионы страны-агрессора. В частности, в Орловской области прогремели многочисленные взрывы, после которых над местной ТЭЦ появился густой дым и пламя. Минобороны России официально признало факт атаки: по их заявлениям, с 19:00 до 22:00 ПВО якобы перехватила 78 беспилотников.
Кроме того, украинские силы нанесли удары по буровым платформам корпорации "Лукойл" в акватории Каспийского моря – поражено по меньшей мере три установки, что привело к остановке добычи нефти и газа из нескольких десятков скважин и существенно ослабило топливный потенциал агрессора.