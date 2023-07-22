ВМС США впервые в истории может возглавить женщина: почему кандидатура Байдена удивила Пентагон

В США назначат нового главу военно-морских сил. На этот пост Джо Байден предложил адмирала Лизу Франчетти.

Если кандидатуру утвердят, это будет первая женщина на должности командующего ВМС и в Объединенном комитете начальников штабов. О намерении назначить ключевых руководителей в американской армии президент объявил 21 июля.

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Решение Байдена стало неожиданностью

Reuters пишет, решение Байдена стало неожиданностью. Ведь чиновники Пентагона ожидали, что этот пост займет адмирал Сэмюэль Папаро, возглавляющий ВМС в Тихом океане и имеющий опыт борьбы против угрозы Китая.

На протяжении своей карьеры адмирал Франчетти продемонстрировала большой опыт как в оперативной, так и политической сфере,

– подчеркнул американский лидер, отметив, что она является второй женщиной в истории, получившей звание четырехзвездочного адмирала в ВМС США.

Адмирал Лиза Франчетти служит заместителем начальника военно-морских операций. Ранее она работала директором по стратегии, планам и политике Объединенного комитета начальников штабов и командиром Шестого флота США. Также Франчетти была командующим ВМС США в Корее.

Кстати, это не первая женщина, которая возглавляет подразделение Вооруженных сил США. В прошлом году Байден избрал адмирала Линду Фаган на должность руководителя Береговой охраны. Впрочем, формально она не есть частью Минобороны, а подчиняется Министерству внутренних дел. Франчетти же станет первой женщиной, которая возглавит военную службу именно в оборонном ведомстве.

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