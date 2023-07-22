Якщо кандидатуру затвердять, це буде перша жінка на посаді командувача ВМС і в Об'єднаному комітеті начальників штабів. Про намір призначити ключових керівників в американській армії президент оголосив 21 липня.

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Рішення Байдена стало несподіванкою

Reuters пише, рішення Байдена стало несподіванкою. Адже чиновники Пентагону очікували, що цю посаду отримає адмірал Семюель Папаро, що очолює ВМС в Тихому океані й має досвід боротьби проти загрози з боку Китаю.

Протягом своєї кар'єри адмірал Франчетті продемонструвала великий досвід як в оперативній, так і в політичній сферах,

– підкреслив американський лідер, зазначивши, що вона є другою жінкою в історії, яка отримала звання чотиризіркового адмірала у ВМС США.

Адмірал Ліза Франчетті наразі служить заступником начальника військово-морських операцій. Раніше вона працювала директором зі стратегії, планів і політики Об'єднаного комітету начальників штабів і командиром Шостого флоту США. Також Франчетті була командувачем ВМС США в Кореї.

До речі, загалом це не перша жінка, яка очолює підрозділ Збройних сил США. Минулого року Байден обрав адмірала Лінду Фаган на посаду керівника Берегової охорони. Втім, формально вона не є частиною Міноборони, а підпорядковується Міністерству внутрішніх справ. Натомість Франчетті стане першою жінкою, яка очолить військову службу саме в оборонному відомстві.

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Зверніть увагу! Наприкінці травня Байден оголосив про заміну голови Об'єднаного комітету начальників штабів США. Тож генерал Марк Міллі покидає свою посаду. Замість нього генштаб очолить Чарльз Браун.