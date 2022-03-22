ВМС Турции предупреждают о возможных дрейфующих минах в Черном море

В Турции предупредили о возможных дрейфующих минах в Черном море. Они установлены в Одессе, Очакове, Черноморске и Южном.

В Военно-морских силах Турции обнародовали сообщение – предостережение о дрейфующих минах в Черном море.

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Возможные дрейфующие мины в Черном море

Мины были установлены в портах Одесса, Очаков, Черноморск и Южный. Мины могут отсоединиться и стать дрейфующими,

– говорится в сообщении.

ВМС Турции попросили все корабли, находящиеся в этом районе, следить за дрейфующими минами и сразу сообщать об их местонахождении.

Напомним, ранее руководитель Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко рассказал, что Россия заминировала пути от Босфора до Одессы, традиционно заявив о "украинские" мины.

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