Россия отвлекает внимание от неудач в войне: ВМС о торжествах вокруг "Адмирала Горшкова"

Накануне в России провели церемонию выхода на службу фрегата "Адмирал Горшков" с ракетами "Циркон". Такими торжествами оккупанты пытаются отвлечь внимание от своих неудач в войне.

Об этом заявили в Военно-морских силах Украины. Подробнее информирует 24 Канал.

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Оккупанты пытаются отвлечь внимание от своих неудач

В связи с постоянными неудачами в войне с Украиной Российская Федерация продолжает смещать фокус внимания от неудач проведения так называемой "специальной военной операции". Достижения Черноморского флота отсутствуют,

– подчеркнули в ВМС.

Также украинские военные добавили, что именно поэтому оккупанты и вынесли на государственный уровень мероприятия по выходу в дальний поход, как можно дальше от Черного моря, фрегата "Адмирал Горшков", вооруженного ракетами "Циркон". Более того, церемонию возглавил сам Путин. Правда, по видеосвязи.

В ВМС напомнили, что на сегодняшний день, 5 января, украинские воины уже уничтожили 16 кораблей и катеров Черноморского флота России. Еще несколько военных судов врага повреждены.

Как "Адмирала Горшкова" на службу отправляли