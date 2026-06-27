Об этом 27 июня сообщили в Военно-морских силах ВСУ.

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Что известно о поражении катера?

Военные отметили, что вражеское судно пыталось осуществить логистическое обеспечение россиян на Тендеровской косе. Однако ВМС сорвали планы противника и "уничтожили" катер.

Момент поражения зафиксировали на видео. На кадрах видно попадание, после которого судно взорвалось и загорелось. По данным "Милитарного", поражение было нанесено с помощью ударного беспилотника типа Bayraktar TB2 с применением высокоточного боеприпаса с лазерным наведением.

Удар по российскому катеру: смотрите видео

Каждый пораженный катер — это еще один шаг к освобождению украинского моря,

– подчеркнули в ВМС.

Что происходит на юге Украины?

В последние дни внимание сосредоточено на Кинбурнском направлении. Украинские военные действительно заставили противника отступить с отдельных позиций на Кинбурнской косе в Николаевской области, однако о полном освобождении территории пока речь не идет.

Пресс-секретарь ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в комментарии для "24 Канала" подтвердил, что ситуация остается частично контролируемой, но бои за этот район продолжаются.

При этом украинские военные показали видео, на котором запечатлен момент установки сине-желтого флага на Кинбурнском полуострове.

Неспокойно оккупантам и на Крымском полуострове. Силы обороны Украины систематически наносят удары по российской логистике – переправам, железнодорожным узлам и портовой инфраструктуре. Из-за этого всё более сильное давление ощущается и в Крыму, где уже фиксируются пробки в направлении Крымского моста.

Сергей Стерненко в эфире 24 Канала заявил, что для России может наступить сложное лето. Он предположил, что украинский Крым может оказаться в условиях почти полной изоляции, поэтому, по его мнению, россиянам стоит как можно скорее покинуть полуостров.