Про це 27 червня поінформували у Військово-морських силах ЗСУ.

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Що відомо про ураження катера?

Військові зазначили, що вороже судно намагалося здійснити логістичне забезпечення росіян на Тендерівську косу. Утім, ВМС зірвали плани противника й "мінуснули" катер.

Момент ураження зафіксували на відео. На кадрах видно влучання, після якого судно вибухнуло й загорілося. За даними "Мілітарного", ураження здійснили за допомогою ударного безпілотника типу Bayraktar TB2 із застосуванням високоточного боєприпасу із лазерним наведенням.

Удар по російському катеру: дивіться відео

Кожен уражений катер – це ще один крок до звільнення українського моря,

– підкреслили в ВМС.

Що відбувається на Півдні України?

Останніми днями фокус уваги зосереджений на Кінбурнському напрямку. Українські військові дійсно змусили противника відійти з окремих позицій на Кінбурнській косі в Миколаївській області, однак про повне звільнення території наразі не йдеться.

Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук у коментарі для 24 Каналу підтвердив, що ситуація залишається частково контрольованою, але бої за район тривають.

При цьому, українські військові показали відео, на якому зафіксований момент встановлення синьо-жовтого прапора на Кінбурнському півострові.

Неспокійно окупантам і на Кримському півострові. Сили оборони України системно завдають ударів по російській логістиці – переправах, залізничних вузлах і портовій інфраструктурі. Через це дедалі сильніший тиск відчувається і в Криму, де вже фіксуються затори в напрямку Кримського мосту.

Сергій Стерненко в етері 24 Каналу заявив, що для Росії може настати складне літо. Він припустив, що український Крим може опинитися в умовах майже повної ізоляції, тож, на його думку, росіянам варто якнайшвидше залишити півострів.