Про це в ексклюзивному коментарі 24 Каналу заявив речник Військово-Морських Сил ЗСУ, капітан 2 рангу Дмитро Плетенчук.

До теми Росіяни починають тікати з Кінбурнської коси: коли ЗСУ зможуть взяти її під контроль

Яка ситуація на Кінбурнському півострові зараз?

Дмитро Плетенчук підтвердив, що успішні дії Сил оборони на Кінбурнському півострові – дійсно є. Внаслідок цього ворог зазнав доволі серйозного удару.

Тобто, скажімо так, зробили ми йому (противнику – 24 Канал) дуже боляче. Росіяни були вимушені покинути деякі свої позиції. Але, казати, що ворог покинув повністю Кінбурн, ми не можемо,

– пояснив речник ВМС.

Він також зауважив, що наразі окупанти мають проблеми на цій території Миколаївської області, оскільки Сили оборони весь час працюють по ворожій логістиці. Окрім того, Плетенчук наголосив, що загалом на Кінбурнській косі є позитивні тенденції для ЗСУ.

"Тому ще раз ворог зазнав серйозних втрат, вимушений, відповідно, деякі позиції свої залишити, але про звільнення Кінбурна поки що ми не можемо з вами говорити", – зауважив Плетенчук.

Чи зменшаться обстріли Очакова на тлі успішних дій ЗСУ на Кінбурні?

Російські військові часто обстрілювали підконтрольну Україні територію Миколаївської області саме з Кінбурнської коси. Зокрема, потерпало місто Очаків, розташоване навпроти півострова.

Де розташоване місто Очаків: дивіться на карті

Дмитро Плетенчук пояснив, що метою ударів Збройних Сил України по ворогу на Кінбурні є, зокрема, не дати росіянам безкарно бити по цивільних.

"Ми їх там (росіян на Кінбурнській косі – 24 Канал) постійно знаходимо і знищуємо. Але ворог періодично туди когось свого закидає. Як буде цього разу – побачимо згодом", – резюмував речник ВМС України.

Окремо Плетенчук на своїй фейсбук-сторінці написав, що поки що Кінбурн – це зона бойових дій і стратегічно важлива локація для окупантів.

Ворог хоче і далі кошмарити з коси Очаків і Куцурубську громаду, заважати роботі морських портів Миколаєва, створювати напруження в цій частині театру бойових дій, і дорого за це своє бажання платить щодня,

– наголосив капітан.

Нагадаємо, 25 червня українські військові оприлюднили кадри, на яких над Кінбурном майорить державний прапор України. Також на відео зафіксовано ураження пунктів управління російських ударних дронів "Молнія", розташованих південніше Кінбурна в районі населеного пункту Очаківське.

В ОТУ "Одеса" наголосили в коментарі 24 Каналу, що нинішні дії є частиною масштабної операції зі зниження бойових можливостей російського угруповання на Кінбурнській косі та прилеглих територіях. За словами військових, ізоляція російських підрозділів та знищення їхніх логістичних маршрутів поступово ускладнюють перебування окупантів на півострові.