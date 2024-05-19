ВМС ВСУ уничтожили российский морской тральщик "Ковровец"

ВСУ продолжают уничтожать флот окупантов. Так, стало известно, что этой ночью был уничтожен российский морской тральщик "Ковровец".

Эту информацию обнародовал Генштаб ВСУ и ВМС. Что известно об успешной работе Сил обороны, читайте далее в материале 24 Канала.

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Уничтоженный тральщик оккупантов

Военно-морские силы Украины в воскресенье, 19 мая, сообщили об уничтожении российского морского тральщика "Ковровец".

Сегодня ночью Силами обороны Украины уничтожен морской тральщик Черноморского флота России проекта 266-М "Ковровец". Военно-морские силы вместе с побратимами продолжают приближать нас к победе,

– говорится в сообщении.

Каким образом удалось уничтожить корабль, там не уточнили.

Что известно о морском тральщике Черноморского флота "Ковровец": коротко

"Ковровец" – морской тральщик проекта 266М. Главная его задача – проведение судов, разведывательное и контрольное траление, прокладка коридоров в минных полях и тому подобное.

Этот корабль вошел в состав флота в 1974 году. С 1982 года он назывался "Курский комсомолец", а с 1992 года был переименован в "Наводчик". Только в 1999 году судно получило нынешнее название "Ковровец".

Этот тральщик выполнял задачи противоминного обеспечения советских кораблей в Персидском заливе, когда шла ирано-иракская война.

В 2016 году тральщик привлекался во время интервенции России в Сирию.

В 2017 году судно включили в состав ВМФ России в Средиземном море.