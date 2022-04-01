Внести изменения или закрыть ФЛП снова можно на портале Дия

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что теперь на портале Дия можно внести изменения или закрыть ФЛП.

Известно, что в начале войны реестр отключили для безопасности данных украинцев.

Важно За последние сутки через систему Дия было зарегистрировано тысячу новых ФЛП – Шмыгаль

Однако теперь Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований снова работает.

Что можно сделать на портале Дия:

Внести изменения о ФЛП.

Закрыть ФЛП.

Кроме того Михаил Федоров отметил, что украинцы продолжают открывать собственное дело и развивать экономику Украины.

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