Внести изменения или закрыть ФЛП снова можно на портале Дия

1 апреля 2022 , 11:28
Читати новину українською

Источник:

FEDOROV

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что теперь на портале Дия можно внести изменения или закрыть ФЛП.

Известно, что в начале войны реестр отключили для безопасности данных украинцев.

Важно  За последние сутки через систему Дия было зарегистрировано тысячу новых ФЛП – Шмыгаль

Однако теперь Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований снова работает.

Что можно сделать на портале Дия:

  • Внести изменения о ФЛП.
  • Закрыть ФЛП.

Кроме того Михаил Федоров отметил, что украинцы продолжают открывать собственное дело и развивать экономику Украины.

Как в Дие подать заявку на поврежденное имущество: смотрите видео

 

Автор: Марія Лелека