Об этом 24 каналу рассказал украинский политолог Игорь Петренко. Он также отметил, что, наверное, все подумали, что следующим на такой шаг должен пойти Игорь Коломойский. Но на сегодняшний день его позиция как олигарха довольно ослаблена.

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По словам Петренко, на это достаточно много причин – стоит упомянуть об американском уголовном производстве, именно поэтому, для Коломойского пребывания в Украине это о безопасности, соответственно, за это приходится платить и быть послушным.

"Что касается Порошенко, то он тоже сейчас пытается как-то отстраниться от телеканала "Прямой". Но ведь в законе речь не идет о "владении медиа", а речь именно о "влиянии на медиа", – отмечает политолог.

Порошенко все еще пытается позиционировать себя как политического игрока, хотя, как по мне – он только еще больше себя закапывает,

– добавляет Игорь Петренко.

Остается еще Пинчук, но уже давно работает на создание образа "мецената" и щедрого благодетеля. У него хорошие связи с политической элитой и бизнесом, добавляет специалист.

По словам политолога, именно Пинчук может попытаться продать один из своих телеканалов – речь идет о "Новом канале", ведь он единственный приносит доходы.

Сможет ли Ахметов избавиться от медиахолдинга

Здесь не все так просто, как могло показаться на первый взгляд, говорит политолог. Во-первых, речь идет о передаче лицензий в государственное управление, но в юридической плоскости просто не существует механизма передачи этих лицензий.

Соответственно, Ахметов может только отказаться от лицензий, а уже тогда государство объявляет новый конкурс и продает, может ли купить эти права,

– объясняет Игорь Петренко.

"Поэтому это довольно манипулятивное заявление Ахметова, мол, он с легкой подачи передает свои каналы государству", – подчеркнул специалист.

Фактически Ахметов говорит о том, что его медиа-холдинг выходит из деятельности на территории Украины. То есть, действительно, в Украине такого медиахолдинга уже не будет, ведь вступает в силу закон об олигархах.

Ахметов был именно тем, кто очень активно противодействовал этому закону,

– добавляет Петренко.

Помним, как изменилась риторика на его каналах после принятия этого закона и к чему Ахметов пытался подталкивать Разумкова, резюмирует политолог.

Подробнее об отказе Рината Ахметова от собственной медиамашины: смотрите видео

Что происходит вокруг медиахолдинга Ахметова

Олигарх Ринат Ахметов 11 июля заявил о выходе из медийного бизнеса. Медиахолдинг бизнесмена откажется от всех лицензий в пользу государства. Ахметов объяснил свое решение созданием реестра олигархов в Украине. Правда, владелец Шахтера отрицает то, что он олигарх.

Впоследствии член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова Наталья Емченко сообщила, что олигарх передает государству не свои медиа, а только лицензии на вещание.

Решение Ахметова прокомментировали в Офисе Президента. Советник главы ОП Михаил Подоляк назвал это примером того, что закон является одним для всех.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сказал, что удивлен решением Ахметова. Он пояснил, что решение олигарха не может не отразиться на украинском медиарынке, который и так значительно "просел" по причине полномасштабной войны россии против нашего государства.

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