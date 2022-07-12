Про це 24 каналу розповів український політолог Ігор Петренко. Він також зазначив, що мабуть, усі подумали, що наступним на такий крок мав би піти Ігор Коломойський. Але на сьогодні, його позиція, як олігарха доволі послаблена.

Читайте також Після виходу Ахметова з медіабізнесу його канали показують телемарафон, сайти "взяли паузу"

За словами Петренка, на це є доволі багато причин – варто згадати про американське кримінальне провадження, саме тому, для Коломойського перебування в Україні це про безпеку, відповідно, за це доводиться платити та бути слухняним.

"Щодо Порошенка, то він теж зараз намагається якось відсторонитися від телеканалу "Прямий". Але ж у законі не йдеться про "володіння медіа", а мова саме про "вплив на медіа", – зазначає політолог.

Порошенко все ще намагається позиціонувати себе, як політичного гравця, хоча, як на мене – він тільки ще більше себе закопує,

– додає Ігор Петренко.

Залишається ще Пінчук, але він вже давно працює на створення образу "мецената" та щедрого благодійника. В нього хороші зв'язки із політичною елітою та з бізнесом, додає фахівець.

За словами політолога, саме Пінчук може спробувати продати один із своїх телеканалів – йдеться про "Новий канал", адже він єдиний приносить прибутки.

Чи зможе Ахметов позбутися медіахолдингу

Тут не все так просто, як могло видаватись на перший погляд, каже політолог. По-перше, йдеться про передачі ліцензій у державне управління, але у юридичній площині просто не існує механізму для передачі цих ліцензій.

Відповідно, Ахметов може лише відмовитися від ліцензій, а вже тоді держава оголошує новий конкурс і продає чи може купити ці права,

– пояснює Ігор Петренко.

"Тому, це доволі маніпулятивна заява Ахметова, мовляв, він з легкої подачі передає свої канали державі", – підреслив фахівець.

Фактично, Ахметов говорить про те, що його медіа-холдинг виходить із діяльності на території України. Тобто справді, в Україні такого медіахолдингу вже не буде, адже вступає в силу закон про олігархів.

Ахметов був саме тим, хто дуже активно протидіяв цьому закону,

– додає Петренко.

Пам'ятаємо, як змінилась риторика на його каналах опісля прийняття цього закону та до чого Ахметов намагався підштовхувати Разумкова, резюмує політолог.

Детальніше про відмову Ріната Ахметова від власної медіамашини: дивіться відео

Що відбуваєтья навколо медіахолдингу Ахметова

Олігарх Рінат Ахметов 11 липня заявив про вихід з медійного бізнесу. Медіахолдинг бізнесмена відмовиться від усіх ліцензій на користь держави. Ахметов пояснив своє рішення створенням реєстру олігархів в Україні. Щоправда, власник Шахтаря заперечує те, що він олігарх.

Згодом членкиня Наглядової ради Фонду Ріната Ахметова Наталія Ємченко повідомила, що олігарх передає державі не свої медіа, а лише ліцензії на мовлення.

Рішення Ахметова прокоментували в Офісі Президента. Радник голови ОП Михайло Подоляк назвав це прикладом того, що закон є одним для всіх.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко сказав, що здивований рішенням Ахметова. Він пояснив, що рішення олігарха не може не позначитися на українському медіаринку, який і так значно "просів" унаслідок повномасштабної війни росії проти нашої держави.

Які канали, сайти та друковані видання є частиною "Медіа група Україна"