Внезапная проверка: российские войска уже прибыли в Беларусь для совместных учений

18 января 2022 , 12:55
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Источник:

минобороны Беларуси

В Беларусь прибыли первые подразделения российских войск. Две страны, вероятно, в феврале собираются проводить совместные военные учения. В частности, они пройдут вблизи украинских границ.

Предварительно известно, что маневры должны продолжаться с 10 по 20 февраля. Собираются проверить так называемые силы реагирования военных.

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Согласно утвержденному замыслу проверки сил реагирования Союзного государства на территорию Республики Беларусь начали прибывать подразделения из состава Вооруженных Сил Российской Федерации. На данном этапе участники проверки должны выполнить разгрузку и выдвинуться в район выполнения задач,
– написали в сообщении.

В то же время вызывает беспокойство, что эту проверку они называют внезапной и подчеркивают, что войска продолжат прибывать.

К учениям должен быть привлечен ряд воинских частей Восточного военного округа вооруженных сил России.

Что известно о военных учениях России и Беларуси

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Автор: Оксана Княжик