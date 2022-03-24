Ориентировочно перевозил 400 пехотинцев, 20 танков, 45 БТРов – Арестович об уничтоженном "Орске"
24 марта 2022 , 18:37Читати новину українською
Алексей Арестович сообщил, что по предварительным данным, уничтоженный в Бердянске Вооруженными Силами Украины российский корабль "Орск" перевозил немало российской техники.
Об этом сообщил советник Офиса Президента Алексей Арестович во время брифинга, сообщает 24 канал.
Внимание Российский корабль "Орск", атакованный в Бердянске, не подлежит ремонту
Большой десантный корабль, ориентировочно перевозивший 400 пехотинцев, 20 танков, 45 БТРов, внезапно взорвался в порту Бердянск,
– отметил Арестович.
К слову, как выяснилось, капитаны уничтоженных судов еще в 2014 году предали Украину и перешли на сторону оккупантов.
Смотреть брифинг Алексея Арестовича:
ВСУ уничтожили российский корабль "Орск" в Бердянске: смотрите видео