Внезапное и эффективное контрнаступление: в ISW рассказали, какую территорию ВСУ отвоевали на Харьковщине

Украинские военные продвинулись на 20 километров вглубь и отвоевали около 400 квадратных километров оккупированной территории. Защитники искусно воспользовались передислокацией россиян на Юг.

ВСУ отвоевали 400 квадратных километров

Институт изучения войны (ISW) заявил, что украинские военные, вероятно, намеренно использовали тактическую неожиданность и воспользовались передислокацией российских сил, провели эффективное контрнаступление к северо-западу от Изюма и отвоевали 400 квадратных километров.

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Наступление ВСУ, которое продолжается в Херсонской области, заставили российские войска сосредоточиться на Юге, что позволило украинским силам начать локальные, но очень эффективные контратаки в районе Изюма.