Внезапный ливень подтопил Черновцы: дороги превратились в реки – фото, видео

28 июля 2021 , 19:27
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Источник:

24 канал

Черновцы 28 июля накрыл мощный ливень. В результате центральные улицы города заполнила вода. Дождь также затопил железнодорожный вокзал.

По информации "Молодого буковинца", ливень вызвал подтопление части улиц Главной и Школьной. Жители публикуют в соцсетях фото и видео.

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На видео видно, что на дорогах хлещут потоки воды. Несмотря на это автомобили продолжают движение.

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Гроза над Черновцами / Фото телеграм-канал "Х*йовые Черновцы"

Железнодорожный вокзал затопила вода / Фото телеграм-канал"Х*йовые Черновцы"

В Черновцах внезапно начался ливень / Фото "Молодой буковинец"

Больше всего вода заполнила центральные улицы / Фото "Молодой буковинец"


По улицам хлынули потоки воды / Фото "Молодой буковинец"

Ливень длился всего пол часа / скриншот из видео

УНИАН сообщил, что непогода началась в 14:40 и длилась примерно пол часа. Вода затопила территорию железнодорожного вокзала и сами пути железной дороги.

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Автор: Марія Масюк