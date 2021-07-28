Внезапный ливень подтопил Черновцы: дороги превратились в реки – фото, видео
Источник:24 канал
Черновцы 28 июля накрыл мощный ливень. В результате центральные улицы города заполнила вода. Дождь также затопил железнодорожный вокзал.
По информации "Молодого буковинца", ливень вызвал подтопление части улиц Главной и Школьной. Жители публикуют в соцсетях фото и видео.
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На видео видно, что на дорогах хлещут потоки воды. Несмотря на это автомобили продолжают движение.
Ливень в Черновцах: смотрите видео телеграм-канала "Х*йовые Черновцы"
Гроза над Черновцами / Фото телеграм-канал "Х*йовые Черновцы"
В Черновцах внезапно начался ливень / Фото "Молодой буковинец"
По улицам хлынули потоки воды / Фото "Молодой буковинец"
Ливень длился всего пол часа / скриншот из видео
УНИАН сообщил, что непогода началась в 14:40 и длилась примерно пол часа. Вода затопила территорию железнодорожного вокзала и сами пути железной дороги.
Дороги Черновцов заполнила вода: смотрите видео Bogdan Dovbenchuk
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