Внимание мира к Украине оправдано, – Радуцкий ответил главе ВОЗ на скандальное заявление

Нардеп Михаил Радуцкий ответил директору ВОЗ Тедросу Гебреисусу на его скандальное высказывание. Тот сказал якобы мир уделяет слишком много внимания Украине.

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации поблагодарил за масштабную помощь Украине во время войны.

Кстати Сочувствую психическому состоянию этих людей, – Радуцкий о нелепых выдумках минобороны России

Лекарства и оборудование, которые прислала Всемирная организация здравоохранения, помогли спасти тысячи украинцев.

Ответ главе ВОЗ

Однако Радуцкий нашел слова и для ответа главе ВОЗ. Он отметил, что украинцы известны очень толерантным отношением к людям других рас, национальностей и религий.

Внимание мира к ситуации в Украине абсолютно оправдано. Он отметил, что путинская агрессия может иметь катастрофические последствия не только для Украины, но и миллиардов людей из Африки и Азии.

Что сказал Гебреисус

Чиновник считает, что якобы из-за войны в Украине мир не уделяет одинакового внимания чрезвычайным ситуациям, касающимся чернокожих и белых людей.

Гебреисус сказал, что кризисы продолжаются в Эфиопии, Йемене, Афганистане и Сирии. Однако они не вызывают такой обеспокоенности, как война в Украине.

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