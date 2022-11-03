Внутри бункера: кто в Кремле подтолкнул Путина к полномасштабной войне

Журналисты выяснили, кто из окружения Владимира Путина сыграл главную роль в подготовке полномасштабной войны. Речь идет о людях, которые находились "внутри бункера Путина".

По данным Times, ключевую роль сыграли 4 человека: сам Путин, Николай Патрушев, Александр Бортников и Сергей Шойгу. Журналисты обратили внимание, что Патрушев и Бортников были так называемыми "идеологами", а Шойгу – "нерешительным исполнителем".

Обратите внимание Раскол в Кремле уже не скрыть, – российский оппозиционер предположил, когда режим окончательно упадет

Кто все эти годы – "серый кардинал" Путина

В ближайшем окружении Путина всегда были надежны для него и параноидальных союзников. В частности, Патрушев – секретарь Совбеза России и соратник Путина по кдб. А Бортников – экс-однокурсник Путина и директор фсб.

"Серым кардиналом" Путина еще с 90-х годов называют именно Патрушева. Они познакомились в ленинградском кдб. Вспоминая эти годы, бывшие "коллеги" Путина называют его "серой молью". В кдб карьеу строил Патрушев, а Путин был совершенно посредственным.

Все изменилось в конце 90-х. Но тогда Путин не забыл о Патрушеве и начал тянуть его по карьерной лестнице. Впоследствии, выступая перед ветеранами кдб, Путин шутил, что "спецоперация по захвату высших эшелонов власти прошла успешно".

На протяжении десятков лет Патрушев "одобрял" преступления, поддерживал абсурдные теории заговора и упускал корни многих кремлевских жестоких маразмов. Кроме того, Патрушев "отличился" очень агрессивной риторикой в ​​2014 году – после того, как украинцы свергли кремлевскую марионетку и избрали путь в Европу.

Тем временем Бортников подготовил отравление Алексея Навального.

Карантин из-за пандемии COVID-19 окончательно запер дверь в бункер Путина. Тогда в окружении главы Кремля одну из ключевых ролей сыграл Юрий Ковальчук – друг Путина и "фанат философии русского фашизма 30-х годов".

Тогда же Путин писал свое безумное эссе об Украине, опубликованное в 2021 году. Именно этот опус стал "сигналом к ​​оружию". Так Россия совсем закрыла себя занавесом от цивилизованного мира.

К теме – у Путина – серьезные проблемы: смотрите видео