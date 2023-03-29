Все можно приобрести на Aliexpress: разведка показала, что внутри дронов-камикадзе "Шахид"
Источник:Радио Свобода
Россия долгое время закупает для своего террора иранские "Шахиды". Как удалось узнать украинским защитникам, в самих беспилотниках большинство комплектующих не поражает засекреченными технологиями, а достаточно доступны для покупки любым гражданским лицом.
Эти комплектующие можно найти даже в китайском интернет-магазине Aliexpress. Как отмечают специалисты, все из-за санкций, наложенных на Иран, которые перекрывают ему доступ к западным технологиям.
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Что внутри "Шахидов"
Следует отметить, что иранские "Шахиды" сбить вполне реально и из стрелкового оружия. К примеру, пограничник приземлил такую птичку из автомата. Благодаря таким возможностям специалисты получили не один экземпляр для изучения их комплектующих, что в свою очередь позволяет украинским военным искать лучшие способы борьбы против этих БПЛА.
Как рассказал представитель украинской разведки, внутри "Шахида-136" находится боевая часть весом от 40 до 50 килограммов. При этом хоть внутренности иранских БПЛА очень просты, однако эффективны. Из всего самой ценной является CRPA-антенна, которая должна противостоять средствам радиоэлектронной борьбы.
Обход санкций
Также "вскрытие" иранских БПЛА показало специалистам, что большинство комплектующих беспилотников все-таки изготовлено западными странами, которые из-за санкций не должны были попасть в Иран. В частности, есть детали из США и Канады. В разведке объяснили, как это стало возможным.
Большинство из них – это у нас комплектующие иностранного производства. А именно это: Япония, Китай, США,
– рассказал представитель разведки.
Большинство таких электронных комплектующих украинские разведчики передадут зарубежным партнерам, чтобы они могли с помощью санкций ограничить их ввоз в Иран.
Последняя атака дронами-камикадзе
- В последний раз страна-террористка атаковала Украину иранскими дронами и управляемыми авиационными бомбами в ночь на 28 марта. При этом "Шахиды" вылетели из северного и юго-восточного направлений.
- Из-за атаки взрывы прогремели в Оболонском и Святошинском районах столицы, а также в Днепре.
- Следует отметить, что защитникам Украины удалось приземлить большинство этих БПЛА. Как отметили в Воздушных силах ВСУ, за ночь 28 марта им удалось уничтожить 14 из 15 "Шахидов", а также 1 разведывательный БПЛА "Гранат-4".
- По словам военного эксперта, ветерана российско-украинской войны, майора запаса ВСУ Алексея Гетьмана, количество таких налетов может увеличиться. Все потому, что Россия, вероятно, наладила регулярные поставки небольших партий этих беспилотников из Ирана.