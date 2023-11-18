Во Флориде наблюдали, как небо стало двухцветным: удивительные видео

Очень любопытное атмоферное явление заметили жители США. В штате Флорида небо приобрело необычную окраску.

Небо сразу двух цветов могли видеть жители Флориды во время заката. Что известно об этом интересном явлении – расскажет 24 Канал.

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Ровно пополам

На кадрах, обнародованных в соцсети Х, видно, что небо поделено пополам. С одной стороны этой условной вертикальной линии небо ярко-оранжевое, а с другой – темно-синее.

Фантастическое небо двух цветов над Флоридой: смотрите видео

Может показаться, что ролик смонтирован или что это кадры какого-нибудь фантастического фильма. Но в сети есть ролики этого явления и с другой стороны.

Другой ракурс удивительного атмосферного явления в США: смотрите видео

Правая сторона неба выглядит так зловеще, что невольно ожидаешь появления какого-то гнусного супергероя.

Какая реакция людей на это странное явление

Пользователи соцсетей указали, что никогда не видели ничего более необычного:

"Небо словно разделили пополам четко по линии";

"Это похоже на сбой матрицы";

"Что-то подобное было и в Великобритании";

"Живу во Флориде 23 года и никогда такого не видела";

"Сын программиста развлекается тем, что ставит книгу у света, чтобы сбить нас с толку".

Пилоты видят такое постоянно. Это ничем не отличается от волн на пляже или набегающего на берег мини-прилива,

– пишет один из пользователей.

Он объясняет это явление разной плотностью облаков.

СМИ объяснили этот необычный эффект огромным облаком. Будучи под горизонтом, оно отбрасывает тень и заслоняет прямой солнечный свет. Из-за этого облака свет не может достичь тех облаков, которые ближе к земле, и кажется, что есть два разных неба сразу.

Полярное сияние над Украиной

5 ноября над многими регионами Украины небо приобрело кроваво-красный цвет. Это было сияние "Аврора" – явление, не свойственное нашей стране.