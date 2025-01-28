Во Франции рассказали, когда передадут Украине истребители Mirage 2000-5

Франция планирует передать Украине многоцелевые истребители четвертого поколения Mirage 2000-5. Это может произойти уже до конца первого квартала 2025 года.

В конце 2024 года украинские пилоты и механики закончили летную подготовку на этих самолетах. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Министерства иностранных дел Франции Жан-Ноэля Барро в эфире радиостанции Sud Radio.

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В январе Франция обещала передать три "Миража"

Франция к 2030 году планирует заменить свои "Миражи" новыми истребителями Rafale. Потому страна решила передать их Украине и призвала это сделать и другие государства.

В целом Украина просила о передаче 12 единиц Mirage 2000 года.

Еще раньше французы обещали направить нам первые три таких борта в январе 2025 года. Однако во вторник, 28 января, в МИД Франции назвали новые термины.

Французские Mirage будут в ближайшее время в украинском небе... В конце первого квартала

– сказал Жан-Ноэль Барро.

Справочно. Истребители Mirage имеют максимальную скорость 2340 километров в час, а дальность полета – 3335 километров.

Предполагается, что эти самолеты существенно усилят украинскую авиацию. Ими, в первую очередь, можно будет с большей эффективностью применять ракеты Storm Shadow и SCALP.