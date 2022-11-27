Уволили с работы, потому что был невеселым: во Франции суд принял сторону мужчины
Источник:The New York Times
Француза уволили за то, что он был недостаточно весел на работе. Суд постановил, что компания не имела права такое делать.
Француза уволили после того, как он отказался участвовать в мероприятиях от компании. Мужчина считает их "унизительными и навязчивыми".
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Суд признал увольнение неправомерным
Из парижской консалтинговой фирмы Cubik Partners в 2015 году уволили мужчину после отказа принимать участие в семинарах и социальных мероприятиях выходного дня. По словам его адвокатов, они содержали "чрезмерный алкоголизм" и "неразборчивость в связях".
Француз утверждал, что "веселая" культура в компании имела "унизительные и навязчивые практики". В частности, говорится о:
- имитации сексуальных актов,
- грубых прозвищах,
- обязательстве делить кровать с другими сотрудниками
В своем решении Кассационный суд постановил, что мужчина имел право на "свободу выражения мнений" и что отказ от участия в общественной деятельности является "фундаментальной свободой", а не основанием для его увольнения.
Что рассказали в компании
Француз устроился на работу в Cubik Partners на должность старшего консультанта в феврале 2011 года. В феврале 2014 года его повысили до директора.
В марте следующего года он был уволен за "профессиональную некомпетентность", поскольку якобы не придерживался корпоративных ценностей фирмы.
Кроме этого, компания критиковала его "демотивирующий" тон к подчиненным, а также за якобы неспособность воспринимать обратную связь и разные точки зрения.Любопытно! Франция является одной из самых либеральных стран мира с точки зрения потребления алкоголя. Законодательно установленный минимальный возраст для употребления алкоголя в общественных местах составляет 18 лет, однако никакого регулирования в частном порядке нет.
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