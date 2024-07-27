Планировал сорвать Олимпиаду, но напился и оговорился: в СМИ раскрыли данные об агенте ФСБ

Повар из России Кирилл Грязнов планировал сорвать Олимпиаду во Франции, однако помешал алкоголь. Завербованный агент ФСБ напился и случайно рассказал о своих планах.

Сейчас французские спецслужбы уже задержали Грязнова. Во время обысков также обнаружили доказательства, которые позволили обвинить его в шпионаже.

Интересно В России из-за использования самогонного аппарата взорвалась многоэтажка: есть погибшие

Российского агента ФСБ "подвел" алкоголь

Кирилл Грязнов – известный в России повар. Он медийная личность, ведь снимался в различных российских ток-шоу, и не только кулинарных. Однако Грязнов имеет не только медийную карьеру, но и шпионскую. Его брат Дмитрий работает в российском госучреждении, в котором немало агентов ФСБ.

Когда именно завербовали кулинара в ФСБ Грязнова – неизвестно, Однако в 2012 году он жил во Франции и снимал квартиру, в переписке с владелицей жилья Грязнов тогда заявлял, что "работает на родину", хотя не было никаких доказательств, что кулинар занимал какую-то должность в госорганах. Кроме того, в 2019 году кулинару покупал билет на самолет один из генералов воинской части.

В 2024 году российская спецслужба дала задание "агенту" – сорвать Олимпийские игры во Франции. Однако, свою миссию Грязнов буквально пропил. Так, 7 мая кулинар и агент ФСБ должен был отправиться в Париж с пересадкой в Стамбуле. Однако Грязнов был пьян, поэтому в самолет пустить его не могли. Кроме того, в Турции его внесли в черный список.

Тогда Грязнову пришлось искать другие пути, как попасть во Францию. Он на машине добрался из Турции в Болгарию, где снова в состоянии алкогольного опьянения, растроганный болгарским гостеприимством, рассказал случайным людям о том, что в Париж отправился не просто так, а с "секретным заданием".

Они надолго запомнят эту Олимпиаду!

– угрожал тогда Грязнов.

В ответ на скептические взгляды Грязнов также показывал какое-то удостоверение, чтобы показать, что он действительно имеет отношение к спецслужбам. При свидетелях он также звонил кому-то и отчитывался, что нанял для задания еще одного "агента".

В конце концов Грязнов привлек внимание европейских спецслужб, и 19 июля российского кулинара и агента ФСБ арестовали во Франции. Теперь ему грозит до 30 лет лишения свободы.

Сообщается, что во время обысков у Грязнова были найдены "дипломатические материалы" и удостоверение, указывающее на принадлежность к "подразделению V" российских спецслужб.

Во Франции не раскрывают деталей, какую именно провокацию готовил Грязнов. Впрочем, французские спецслужбы быстро выдвинули обвинения, что свидетельствует о серьезности преступления. Сейчас официально заявляют лишь то, что это был "масштабный проект", который имел бы "серьезные последствия в течение трех недель Олимпиады".