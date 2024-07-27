Наразі французькі спецслужби вже затримали Грязнова. Під час обшуків також виявили докази, які дали змогу звинуватити його у шпигунстві.

Цікаво У Росії через використання самогонного апарату вибухнула багатоповерхівка: є загиблі

Російського агента ФСБ "підвів" алкоголь

Кіріл Грязнов – відомий у Росії кухар. Він медійна особистість, адже знімався у різних російських ток-шоу, й не лише кулінарних. Однак Грязнов має не лише медійну кар'єру, а й шпигунську. Його брат Дмітрій працює у російській держустанові, в якій чимало агентів ФСБ.

Коли саме завербували кулінара до ФСБ Грязнова – невідомо, Однак у 2012 році він жив у Франції й винаймав квартиру, у листуванні з власницею житла Грязнов тоді заявляв, що "працює на батьківщину", хоча не було жодних доказів, що кулінар обіймав якусь посаду в держорганах. Окрім того, у 2019 році кулінару купував квиток на літак один з генералів військової частини.

У 2024 році російська спецслужба дала завдання "агенту" – зірвати Олімпійські ігри у Франції. Однак, свою місію Грязнов буквально пропив. Так, 7 травня кулінар і агент ФСБ мав вирушити до Парижа з пересадкою в Стамбулі. Однак Грязнов був п'яний, тому в літак пустити його не могли. Окрім того, в Туреччині його внесли до чорного списку.

Тоді Грязнову довелося шукати інші шляхи, як потрапити у Францію. Він машиною дістався з Туреччини до Болгарії, де знову в стані алкогольного сп'яніння, розчулений болгарською гостинністю, розповів випадковим людям про те, що до Парижа вирушив не просто так, а з "секретним завданням".

Вони надовго запам'ятають цю Олімпіаду!

– погрожував тоді Грязнов.

У відповідь на скептичні погляди Грязнов також показував якесь посвідчення, щоб показати, що він справді має відношення до спецслужб. При свідках він також дзвонив комусь і звітував, що найняв для завдання ще одного "агента".

Зрештою Грязнов привернув увагу європейських спецслужб, і 19 липня російського кулінара й агента ФСБ заарештували у Франції. Тепер йому загрожує до 30 років позбавлення волі.

Повідомляється, що під час обшуків у Грязнова було знайдено "дипломатичні матеріали" і посвідчення, що вказує на приналежність до "підрозділу V" російських спецслужб.

У Франції не розкривають деталей, яку саме провокацію готував Грязнов. Втім, французькі спецслужби швидко висунули звинувачення, що свідчить про серйозність злочину. Наразі офіційно заявляють лише те, що це був "масштабний проєкт", який мав би "серйозні наслідки протягом трьох тижнів Олімпіади".