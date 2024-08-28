Лекарства, еда и ночные горшки: жители Льгова на Курщине в ожидании ВСУ разграбили больницу

В сети показали, как в российском городе Льгов ждут украинскую армию. Там полностью разграбили местную больницу.

Льгов расположен в Курской области. Это примерно в 50 километрах от украинской границы, и 80 – до Курска, передает 24 Канал.

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Местные в больнице Льгова украли даже ночные горшки

Видео разгромленной больницы Льгова распространил в сети российский журналист во вторник, 27 августа. Утверждают, что там был "небольшой пункт сбора".

Медработница на видео говорит, что разграбили все, что было: вещи, продукты, лекарства. Говорит, вынесли даже ночные горшки. На кадрах видно, что теперь в больнице полный беспорядок.

Вот зараза. Ни стыда, ни совести. Все вынесли к черту,

– злится россиянка, показывая состояние больницы.

Российский журналист говорит, что обокрали больницу местные жители "в ожидании ВСУ". К слову, ранее в сети писали, что ВСУ могли пройти Льгов. Впрочем, официальной информации от украинской власти по этому поводу не было.

В Льгове разграбили больницу: смотрите видео