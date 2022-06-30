Во Львове запретили деятельность Московского патриархата

Деятельность Московского патриархата теперь запрещена во Львове. Также запретили деятельность религиозной секты "догналитов".

Эти структуры носят антигосударственный и антиукраинский характер. Потому в городском совете одобрили соответствующее решение, рассказал депутат Юрий Ломага.

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Вред нацбезопасности

Чиновник добавил, что следует упомянуть сознательную и открытую спекуляцию на религиозных верованиях украинцев со стороны российских оккупантов. Это приводит к искусственному противостоянию и расколу украинского общества на религиозной основе.

Деятельность Московского патриархата всегда вредила нацбезопасности, а после начала полномасштабной войны – тем более. Напомним также, что патриарх Кирилл благословил российскую армию на войну против Украины, то есть фактически благословил все преступления оккупантов: убийства, изнасилования, пытки.

Ранее решение о запрете УПЦ МП одобрил Львовский районный совет. Отдельно отмечали, что претворить в жизнь такие решения органов местного самоуправления невозможно, потому что для этого требуется отдельный закон.

Иллюзия "самостоятельности" УПЦ МП

27 мая Собор УПЦ МП заявил, что будет действовать как "независимая и самостоятельная". Осудили "благословение" Кирилла на убийства.

Однако СМИ выяснили, что "отсоединение" только "на бумажке". МП уменьшает влияние РПЦ в административных вопросах, духовное общение сохранится. Некоторые делегаты предлагали не поминать патриарха Кирилла, но это даже не поддержали.

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