В микрорайоне Рясне-2 во Львове несовершеннолетняя девушка выпала из окна 8-го этажа жилого дома. Девушка осталась жива.
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У нее разные травмы
На улице Величковского 14-летняя девочка выпала из окна 8 этажа. Она получила телесные повреждения и была доставлена в больницу.
Во Львовском центре экстренной медпомощи и медицины катастроф сообщили, что у девушки закрыта черепно-мозговая травма, ушиб шейного отдела позвоночника, грудная клетка, политравма.
Предполагается, что причиной могла быть попытка самоубийства. В полиции пока не открывают уголовное производство, решается вопрос правовой квалификации.
В Дрогобыче ребенок выпал из окна
- В Дрогобыче Львовской области 14 июня произошла трагедия. Там из окна третьего этажа жилого дома выпал 3-летний мальчик. Детали рассказали во Львовском областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. Ребенок был госпитализирован в тяжелом состоянии.
- В полиции рассказали, что пока взрослых не было в комнате, ребенок вылез на подоконник и выпал вместе с москитной сеткой с третьего этажа. В доме того времени находились его мама, а также бабушка и еще трое детей.
- Пострадавшего сначала госпитализировали в Дрогобычскую больницу с предварительным диагнозом закрытую черепно-мозговую травму и ушиб грудной клетки, а впоследствии реанимобилем медицины катастроф перевезли во львовскую больницу святого Николая (бывшая городская детская больница). У мальчика диагностировали отек головного мозга.