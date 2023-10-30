У мікрорайоні Рясне-2 у Львові неповнолітня дівчина випала з вікна 8 поверху житлового будинку. Дівчина залишилась живою.
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У неї різні травми
На вулиці Величковського 14-річна дівчина випала з вікна 8 поверху. Вона отримала тілесні ушкодження та була доставлена в лікарню.
У Львівському центрі екстреної меддопомоги та медицини катастроф повідомили, що у дівчини закрита черепно-мозкова травма, забій шийного відділу хребта, грудної клітки, політравма.
Пропускають, що причиною могла бути спроба самогубства. У поліції поки не відкривають кримінального провадження, вирішується питання правової кваліфікації.
У Дрогобичі дитина випала з вікна
- У Дрогобичі, що на Львівщині, 14 червня сталася трагедія. Там з вікна третього поверху житлового будинку випав 3-річний хлопчик. Деталі розповіли у Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Дитину госпіталізували у важкому стані.
- У поліції розповіли, що поки дорослих не було у кімнаті, дитина вилізла на підвіконня та випала разом з москітною сіткою з третього поверху. У помешканні на той час перебували його мама, а також бабуся та ще троє дітей.
- Постраждалого спершу госпіталізували у Дрогобицьку лікарню з попереднім діагнозом закрита черепно-мозкова травма та забій грудної клітки, а згодом реанімобілем медицини катастроф перевезли у львівську лікарню святого Миколая (колишня міська дитяча лікарня). У хлопчика діагностували набряк головного мозку.