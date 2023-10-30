У мікрорайоні Рясне-2 у Львові неповнолітня дівчина випала з вікна 8 поверху житлового будинку. Дівчина залишилась живою.

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У неї різні травми

На вулиці Величковського 14-річна дівчина випала з вікна 8 поверху. Вона отримала тілесні ушкодження та була доставлена в лікарню.

У Львівському центрі екстреної меддопомоги та медицини катастроф повідомили, що у дівчини закрита черепно-мозкова травма, забій шийного відділу хребта, грудної клітки, політравма.

Пропускають, що причиною могла бути спроба самогубства. У поліції поки не відкривають кримінального провадження, вирішується питання правової кваліфікації.

У Дрогобичі дитина випала з вікна