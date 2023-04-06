Перед Пасхой в доме должен быть порядок, – Садовый о судьбе церквей УПЦ МП во Львове
Источник:Андрей Садовый
Утром во Львове был демонтирован "последний форпост" Московского патриархата в городе. Помещение УПЦ МП было распродано между местными предприятиями.
Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый. По его словам, теперь для попов вражеской церкви "май" не придет – будет только теплый украинский "травень".
Важно Фактически все общины Львова перешли в украинскую церковь, – Садовый
Какая судьба церквей УПЦ МП во Львове
Садовый заявил, что самострой на Сыхове полностью демонтирован. В то же время, помещение на улице Пекарской официально перешло в пользование Первого медобъединения.
В дальнейшем там будут развиваться реабилитация для военных. Заметим, что находящийся там монастырь ВТО продолжит свое служение.
На Сыхове демонтировали церковь УПЦ МП / Фото Андрей Садовый, Любомир Зубач
Кроме того, храм на улице Бобанича теперь будет использовать религиозное общество Православной церкви Украины. Владелица помещения на улице Антоновича расторгла соглашение с Московским патриархатом, и теперь этот приход прекратил богослужение.
Перед Пасхой в родном доме должен быть порядок,
– заметил глава Львова.
Он также поблагодарил всех, кто присоединился и наконец закончил историю Московского патриархата во Львове.
Напомним, что накануне община Свято-Георгиевского Кафедрального собора Львовской епархии УПЦ МП проголосовала за переход в Православную церковь Украины. Таким образом, в храме поставили окончательную точку в существовании московского патриархата.
Как демонтировали церковь УПЦ МП на Сыхове
- 6 апреля община ВТО провела благоустройство территории, забирая имеющиеся незаконные конструкции постройки Московского патриархата на Сыхове.
- Заместитель городского головы Львова по градостроительству Любомир Зубач сообщил, что все происходило по закону. Полиция обеспечивала порядок.
- Журналист 24 Канала также побывал на месте демонтажа церкви и отметил, что там находится много полиции, скорых и активистов.