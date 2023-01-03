Во Львове и области света будет больше: что изменится в графиках
Источник:Львовоблэнерго
Львовянам и жителям области 3 января сообщили приятные новости. В течение дня света будет больше.
Пресс-служба Львовоблэнерго сообщила, что до 14:00 графики отключений не будут применяться. В то же время, людей призывали рационально использовать электроэнергию и не забывать о правилах.
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До 14:00 – графики отключения не применяют. 14:00 – 23:00 – действуют графики почасовых отключений,
– говорится в сообщении.
Людей призывали рационально использовать электроэнергию. В частности, не включать приборы, в которых нет срочной необходимости. Кроме того, энергоемкие устройства лучше использовать после 23:00.
Укрэнерго сообщило украинцам приятную новость
В Укрэнерго рассказали, что на территории всей Украины свет не будет выключать до 14:00 3 января 2023 года. Такого результата удалось добиться благодаря теплой погоде – даже зима поддерживает украинцев.
"Ограничения потребления до 14:00 (3 января 2023 – 24 канал) не применяются",
– заявили в Укрэнерго.
По состоянию на утро 3 января электростанции производят достаточно электроэнергии для покрытия нагрузки.
В то же время, всех людей призывали не забывать о правилах и использовать электроэнергию сознательно.